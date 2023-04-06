Antalya'da yangın faciası! 2 bebekten biri öldü, diğeri yaralandı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde aileleri serada çalıştığı sırada evde bırakılan çocukların çakmakla oyunu yangın çıkardı. Yangında yaralanan 2 çocuktan 1 yaşındaki yabancı uyruklu Büşra Hammud, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Antalya’nın Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde serada çalışan yabancı uyruklu Hüsam Hammud ve Muhammed Hammud seraya çalışmaya gitti.
Bu sırada ikamet ettikleri seranın yanında bulunan 2 katlı evde yangın çıktı. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimi'ne bağlı ekipler tarafından söndürülürken İslam Hammud (2) ve Büşra Hammud (1) isimli kız çocukları yaralandı.
Yaralı çocuklar 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1 yaşındaki Büşra Hammud hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Yangının çocukların oynadıkları çakmağı yanmakta olan sobanın üzerine koymaları ve çakmağın patlaması sonucunda çıktığı bildirildi.
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