Sultanbeyli'de akaryakıt istasyonundaki tankerde korkutan yangın!

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 18:06

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 18:08

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda bulunan tankerde yangın çıktı.

Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındığı aktarıldı.