Sultanbeyli'de akaryakıt istasyonundaki tankerde korkutan yangın!
İstanbul Sultanbeyli'de bir akaryakıt istasyonunda bulunan tankerde çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda bulunan tankerde yangın çıktı.
Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındığı aktarıldı.
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