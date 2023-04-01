Sultanbeyli'de akaryakıt istasyonundaki tankerde korkutan yangın!

İstanbul Sultanbeyli'de bir akaryakıt istasyonunda bulunan tankerde çıkan yangın söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 18:06
Sultanbeyli'de akaryakıt istasyonundaki tankerde korkutan yangın!
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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda bulunan tankerde yangın çıktı. 

Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındığı aktarıldı.


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