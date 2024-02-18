Uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltında

Yayınlanma: 18.02.2024 - 17:56

Güncelleme: 18.02.2024 - 17:56

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 4’ü uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan, 4’ü ise ‘uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan olmak üzere 8 şahıs gözaltına alındı.

Ayrıca ekipler tarafından yapılan aramalarda; 9 parça halinde 265,41 gram uyuşturucu madde, 3 adet tabanca ve bunlara takılı şarjör, 9 adet fişek ve 1 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.

Ekipler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen 8 şahıs adliyeye sevk edilirken, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan yakalanan 4 şahıs tutuklandı.