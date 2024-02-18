Uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltında

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 3 adet tabanca ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan malzeme ele geçirilirken, 8 şahıs gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 17:56
Uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltında
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. 

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 4’ü uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan, 4’ü ise ‘uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan olmak üzere 8 şahıs gözaltına alındı. 

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Ayrıca ekipler tarafından yapılan aramalarda; 9 parça halinde 265,41 gram uyuşturucu madde, 3 adet tabanca ve bunlara takılı şarjör, 9 adet fişek ve 1 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.

Ekipler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen 8 şahıs adliyeye sevk edilirken, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan yakalanan 4 şahıs tutuklandı.


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