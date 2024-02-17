Kütahya'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Kütahya'da evinde 24,17 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu sattığı belirlenen 1 kişinin evinde yapılan aramada 24,17 gram metamfetamin ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 14:58
Kütahya'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu il merkezinde uyuşturucu madde sattığı ve maddeleri evinde bulundurduğu bilgisi elde edinilen A.K. (55) isimli şahsın evinde yapılan aramalarda, 2 parça halinde 24,17 gram metamfetamin ve içerisinde sıvı metamfetamin bulunan 1 adet enjektör ile 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, yılın başından beri uyuşturucu operasyonlarında 29 tutuklamanın gerçekleştiğini belirterek, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.


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