Antalya'nın iki ilçesinde orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesi ile Demre ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangın söndürme çalışmalarına başladı.

DHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 16:08
Antalya'nın iki ilçesinde orman yangını
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Antalya'nın Aksu ilçesi Yeşil Karaman Mahallesi ile Demre Davazlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü, Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki yangına 2 uçak, 3 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ile müdahale ediyor.

Demre Davazlar orman yangınına ise 1 helikopter, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeriyle müdahale ediliyor.


Antalya Yangın orman yangını

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