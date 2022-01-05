Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında deprem
AFAD, Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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