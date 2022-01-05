Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında deprem

AFAD, Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AA
05 Ocak 2022 Çarşamba, 06:42
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında deprem
Abone Ol google-news

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler