Son dakika | Akdeniz’de 5,5 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. İlk depremden yaklaşık dört saat sonra, aynı noktada 5,5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.59'da merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 35,10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 177,23 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.
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