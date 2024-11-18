Tarsus’ta sağanak yağmur: Ekili arazi, depo ve evleri su bastı

Mersin'in Tarsus ilçesinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle kırsal yerleşim yerlerinde su baskını yaşandı.

Tarsus’ta sağanak yağmur: Ekili arazi, depo ve evleri su bastı
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DHA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 09:26

Mersin’de dün gece saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Tarsus ilçesine bağlı Egemen Mahallesi'nde birçok çiftlik evini ve depoyu su bastı.

Çiftçiler bir yandan depodaki suyu tahliye etmeye çalışırken bir yandan da mahsullerini kurtarmanın telaşını yaşadı.

Bazı çiftçiler ise durumu neşeli bir hale getirmek için ellerine aldıkları oltalarla su basan gübre deposunda balık avlama esprisi yaptı. 


Etiketler: #Mersin

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