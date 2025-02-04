Antik kentleri koruma projesi: 'Mirasımızı gelecek nesillere hasarsız şekilde teslim edebileceğiz'
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye’nin kültürel mirasını oluşturan antik kentleri depremlere karşı korumak için önemli bir projeye imza attı.
DEÜ Efes Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Eda Avcı yürütücülüğünde hazırlanan “Antik Kentlerin Depremlere Karşı Korunması ve Sürdürülebilirliğine Multidisipliner Bir Yaklaşım: ANTİKDEM” projesi, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
Cumhuriyet’e konuşan DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir’in pilot bölge seçildiğini ve Efes, Metropolis, Thyateira, Sardes ve Pergamon antik kentlerinin proje kapsamında mercek altına alındığını söyledi.
Türkiye’deki diğer antik kentlerde de uygulanabilecek model geliştirilmesi hedeflendiğini belirten Sözbilir, “Böylece kültürel mirasımızı gelecek nesillere hasarsız şekilde teslim edebileceğiz” dedi.
Etiketler: #antik kent #İzmir #deprem
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