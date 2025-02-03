Ege Denizi sallanmaya devam ediyor: İzmir Valisi Süleyman Elban'dan kritik açıklama

Yayınlanma: 03.02.2025 - 19:07

Güncelleme: 03.02.2025 - 19:21

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bugüne kadar 570'den fazla yer sarsıntısı kaydedildi.

Yurttaşların konuya ilişkin merakla beklediği açıklama İzmir Valisi Süleyman Elban'dan geldi. X hesabından açıklama yapan Elban, "Sosyal medyada yayılan dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi, yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi önemle rica olunur" dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşan sismik aktivite, 400'ü aşkın depreme ulaşmıştır. Deprem fırtınası şeklinde süregelen bu hareketlilik kapsamında şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir.

Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda yoğunlaşmakta olup, 5 - 25 km arasında değişen derinliklerde meydana gelmektedir.

Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem yaklaşık 140 km mesafede gerçekleşmiştir.

2011-2012 yıllarında benzer bir sismik aktivitenin yaşandığı bu bölgede, 14 ay süren hareketlilik herhangi bir volkanik faaliyete neden olmamıştır.

Uzmanlar, AFAD ile koordineli şekilde sismik hareketliliği çok yönlü olarak değerlendirmektedir. Deprem, volkanik aktivite ve tsunami ihtimalleri bilimsel çerçevede takip edilmektedir.

Sosyal medyada yayılan dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi, yalnızca resmî kaynakların takip edilmesi önemle rica olunur.

Gelişmeler titizlikle izlenmekte olup, kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılacaktır.”