AÖF sınav giriş yerleri belli oldu: AÖF sınav giriş belgesi nereden alınıyor?

Açık öğretim öğrencileri, 2021-2022 yılı güz dönemi final sınavlarının giriş yerlerini merakla bekliyordu. 2022 güz dönemi final sınav giriş yerleri belli oldu ve sınav giriş belgeleri yayınlandı. Peki sınav giriş belgesi nasıl alınıyor? İşte AÖF final sınavlarıyla ilgili tüm detaylar...

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2022 Pazartesi, 17:01
AÖF sınav giriş yerleri belli oldu: AÖF sınav giriş belgesi nereden alınıyor?
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Anadolu Üniversitesi’nin bu yılki AÖF final sınavlarına sayılı günler kala final sınavları giriş yerlerinin açıklanması öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. 08-09 Ocak 2022 tarihinde yapılacak sınavların giriş yerleri ve belgeleri açıklandı.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

2021-2022 yılı güz dönemi final sınavları AÖF takvime göre 8-9 Ocak tarihlerinde yapılacak. Vize sınavlarının yüz yüze gerçekleştiği AÖF’te final sınavları da yüz yüze yapılacak. AÖF final sınavları öncesi öğrenciler, sınav giriş yerlerini Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecekler.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NERDEN, NASIL ALINIYOR?

Sınava bir hafta kala sınav giriş yerleri belli oldu. Öğrenciler yüz yüze gerçekleştirilecek sınavlar için giriş belgelerini http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonundan online olarak alabilecekler.


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