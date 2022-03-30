Apar topar kaldırıldı: Üniversitenin insan hakları merkezinden 'Hitler'li tanıtım

30 Mart 2022 Çarşamba, 10:48

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin "İnsan Haklarını Güçlendirme ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi"nin web sitesinde İkinci Dünya Savaşı sırasında ve öncesinde milyonlarca insanın ölümüne neden olan Adolf Hitler'in "Aklın bittiği ve sustuğu yerde son karar şiddete aittir" sözlerine yer verildi.

Hitler'in sözünün altında ise "Şiddetin her türü için hayır", "Çatışma yok barış var", "Kavga ile değil, iyilikle", "Şiddet yok sevgi var" gibi ifadeler kullanıldı.

TEPKİLERİN ARDINDAN SİLİNDİ

Söz konusu olay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hitler’in sözü sosyal medyada gelen tepkinin ardından silindi.

Görenlerin tepkisini çeken olaya ilişkin CBÜ yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.