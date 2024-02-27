Apartman yöneticisinin eşini öldüren sanık: 'Hatırlamıyorum'

Kayseri’de bina kapısının kırılması nedeniyle husumetli olduğu yöneticinin eşi Nazan Çatbaş'ı (39) bıçaklayarak öldüren Mustafa Kayaķıran (27) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, "O an sadece sinirli olduğumu hatırlıyorum" dedi.

DHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 16:11
Apartman yöneticisinin eşini öldüren sanık: 'Hatırlamıyorum'
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Olay, 14 Ekim 2022'de Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanda yönetici olan Mehmet Çatbaş ile karşı komşuları arasında, binadaki bir kapının kırılması nedeniyle husumet oluştu.

Nazan Çatbaş, asansörden inip binanın önüne çıktığında, karşı komşularının oğlu Mustafa Kayakıran ile karşılaştı. İki çocuk annesi Çatbaş, Kayakıran'ın bıçaklı saldırısına uğradı.

TUTUKLANDI

Adrese çağırılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çatbaş, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mustafa Kayakıran ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp iddianame düzenlendi, Mustafa Kayakıran hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Mustafa Kayakıran ile ölen Çatbaş'ın şikayetçi yakınları hazır bulundu.

Sanık Kayakıran, 5-6 kez oturduğu dairenin elektrik panosunun şalterinin indirildiğini söyleyerek, "Bina yöneticisinin yardımcısı şalteri indiriyordu. Kendisini uyardım. Tekrar elektrik kesintisi oldu. Balkona çıktığımda yönetici ve yardımcıları bana kazma ve kürek gösteriyorlardı. Olay günü yine elektriğim kesilince sığınağa indim. Yukarı çıktığımda bir kadınla karşılaştım. Bana önce 'Geri zekalı' ardından da 'Sen daireden çıkacaksın geri zekalı' dedi. Ben de kendisine, 'Benim elektriğimi siz mi kesiyorsunuz?' dedim. O an sadece sinirli olduğumu hatırlıyorum. Eve polislerin geldiğini hatırlamıyorum. Karakolda kendime geldim. Sinirliyim. Bu suçu işleyip işlemediğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

BIÇAKLANDIKTAN SONRA EŞİNİ ARAMIŞ

Nazan Çatbaş'ın eşi Mehmet Çatbaş ise şikayetçi olduğunu belirterek, "Nazan beni arayarak, 'Karşı komşunun oğlu beni bıçakladı. Çok kötüyüm. Acil yetiş' dedi. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla sanık Kayakıran'ın tutukluluk halinin devamına karar veriP dinlenmeyen bazı tanıkların dinlemesi, sanığın da İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilip, akıl sağlığı raporu aldırılmasına karar verip duruşmayı erteledi. 


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