Apartmanın bodrumunda ele geçirilen 11 kilo esrara 1 tutuklama

Diyarbakır'da, bir apartmanın bodrumunda ele geçirilen 11 kilo esrarla ilgili gözaltına alınan F.K. (26) tutuklandı.

DHA
21 Ekim 2022 Cuma, 13:47
Apartmanın bodrumunda ele geçirilen 11 kilo esrara 1 tutuklama
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Bismil ilçesinde, apartmanın bodrum katında uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine polis, harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin aramasında 11 kilo esrar ele geçirdi.

120 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Esrarı bırakan kişiyi araştıran ekipler, çevredeki güvenlik ve KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) görüntülerini inceledi. Ekipler, 120 saatlik görüntüden şüphelinin F.K. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alınan F.K., Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.


Bodrum apartman esrar

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