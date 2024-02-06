Apartmanın giriş katında yangın: 10 kişi dumandan etkilendi

Yayınlanma: 06.02.2024 - 11:35

Güncelleme: 06.02.2024 - 11:36

Kanlıca Mahallesi'ndeki Şahin Sitesi B Blok'taki 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.

Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangının kısa sürede yayılması ile duman apartmanı sardı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, apartmandakilerin tahliyesi için çalışma yaptı.

DURUMLARI İYİ

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişiyi hastaneye götürdü. Hastanede tedavi edilenlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.