Arabanın içinde husumetlisine seslendi, silahla yaralayıp kaçtı!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yolda yürüyen husumetlisine aracın camından ateş ederek topuğundan yaralayan şahıs kayıplara karıştı.

İHA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 17:52
Arabanın içinde husumetlisine seslendi, silahla yaralayıp kaçtı!
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Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Hastane Mahallesi Ada Caddesi üzerinde yaşanan olayda, araçla seyir halinde olan S.E. yolda gördüğü husumetlisi Soner T.'ye seslenerek tabanca ile ateş etti.

ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Topuğundan vurulan Soner T. yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilirken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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