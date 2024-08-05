Araç evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 05.08.2024 - 13:25

Güncelleme: 05.08.2024 - 13:25

Kaza, saat 00.30 sıralarında Fethiye-Burdur karayolunda meydana geldi.

Fethiye'den Burdur yönüne seyreden Beytullah B. yönetimindeki 34 DD 8989 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir evin bahçesine uçarak ters durdu.

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan evin yanındaki müştemilatın çatısına fırlayan Emre Barış Savur hayatını kaybetti.

Sürücü Beytullah B. ile araçta yolcu olarak bulunan Yunus Emre D. ise yaralandı.

Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı.

Emre Barış Savur'un cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaza evdeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.