Araç kontrolünde 'uyuşturucu' bulundu: Kırıkkale'de 4 gözaltı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan bir miktar uyuşturucu madde ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Araç kontrolünde 'uyuşturucu' bulundu: Kırıkkale'de 4 gözaltı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 17:53

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri üniversite öğrencilerinin yoğun bulunduğu bölgelerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda, M.K. isimli şahsın üzerinden 101 gram skunk ve bir bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili E.B. isimli şahsa ait bir ikamet ve araçta da yapılan aramada, uyuşturucu yapımında ve kullanımında kullanılan çeşitli malzemelere el konuldu.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.C.G. ve E.O.D. isimli şahıslar da gözaltına alındı. 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti ve bulundurma" suçundan yasal işlemler başlatıldı.


Etiketler: #uyuşturucu #araç

İlgili Haberler

Yöntemleri pes dedirtti! Aracın motorunda uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Yöntemleri pes dedirtti! Aracın motorunda uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Tekirdağ'da evlerinde 509 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da evlerinde 509 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı
Karadeniz Ereğli'de 'uyuşturucu' operasyonu: Kuaför tutuklandı

Karadeniz Ereğli'de 'uyuşturucu' operasyonu: Kuaför tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler