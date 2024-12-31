Aracı tarlaya devrildi, olay yerinde hayatını kaybetti!

Hayrabolu ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü E.D. olay yerinde hayatını kaybetti.

Aracı tarlaya devrildi, olay yerinde hayatını kaybetti!
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AA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 16:17

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Çene Mahallesi mevkiinde E.D. yönetimindeki 34 DJL 899 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü E.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Etiketler: #Cenaze #otomobil #tekirdağ #sürücü

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