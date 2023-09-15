Aracın çarpmasıyla ölen 2 kadın hakkında yeni ayrıntı

Yayınlanma: 15.09.2023 - 16:56

Güncelleme: 15.09.2023 - 16:57

Bandırma-Çanakkale karayolu kırsal Bezirci Mahallesi'nde 13 Eylül tarihinde ilçe merkezinden Çanakkale istikametine seyreden S.K.'nin (53) kullandığı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçen Sevgi Akdağ ile Zülfiye Demirci'ye çarptı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Burada yapılan müdahalelere rağmen Sevgi Akdağ ile Zülfiye Demirci hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücü S.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 çocuk annesi Zülfiye Demirci, dün Gönen’de toprağa verilirken yine 2 çocuk annesi olan Sevgi Akdağ’ın cenazesinin de bugün Edincik Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.

YOLUN KARŞISINDAN OTOBÜSE BİNECEKLERDİ

Karayolundan karşıya geçerken otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitiren Zülfiye Demirci ile Sevgi Akdağ’ın, 3 arkadaşlarıyla birlikte Gölyaka Mahallesi’nde gittikleri piknikten Bandırma’ya döndükleri ve arkadaşlarının otomobilinden inerek Gönen ilçesine gidecek otobüse binmek için karayolundan karşıya geçmek istedikleri belirtildi.