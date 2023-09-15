Aracın içinden 'uzun namlulu silah' çıktı
Tokat’tın Turhal ilçesinde şüpheli olarak görülen bir araçta yapılan aramada uzun namlulu silah ele geçirildi.
Tokat il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Ekipler, silah kaçakçılığının takibine yönelik çalışmalarında Turhal ilçesinde şüpheli gördükleri bir araca operasyon düzenledi.
MALZEMELERE EL KONULDU
Araçta yapılan arama sonucunda; 1 adet ruhsatsız AR-15 tipi yasadışı üretim 9 mm çaplı uzun namlulu otomatik silah, 1 dipçik, 3 dolu şarjör, 67 adet 9 mm çaplı fişek, 1 ruhsatsız Beretta marka 7,65 mm çaplı tabanca, 56 adet 7,65 mm çaplı fişek ele geçirildi.
Yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
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