Fiyatı Türkiye'dekilerin 4'te biri olan yabancı plakalı araçlar nasıl alınıyor?

15 Eylül 2023 Cuma

Otomobilseverler kendisinde ya da bir tanıdığında olsun olmasın yeni çıkan modelleri, özellikleri yenilikleri takip etmeyi sever. Ülkemizde otomobilseverlerin en çok dert yandıkları husus pek tabii ki araçlardan alınan yüksek vergiler.

Bu vergilere bir örnek vermek gerekirse Türkiye'de 1332 cc motor hacmine sahip 163 beygir Mercedes CLA 4MATIC AMG+ 2 milyon 445 bin 500 lirayken, 2999 cc motor hacmine sahip 367 beygir gücündeki Mercedes AMG GT 43 4MATIC+ vergisiz 2 milyon 375 bin 496 lira. Yani Türkiye'deki CLA, yurtdışındaki AMG GT'den daha pahalı. 2.4 milyona yakın vergisiz fiyatı olan modelin vergiler eklenmiş fiyatı kaç diye merak edenler için de söyleyeyim tam 9 milyon 137 bin lira.

Mercedes CLA

TR PLAKA KALMADI

Son dönemde yüksek enflasyonla alım gücü hızla düştü. Artık ülkede satılan otomobil modellerine bakınca nasıl fakirleştiğimiz anlaşılıyor.

Lüks segmentteki pek çok markanın yeni modellerini nadiren görmeye başladık. Bunlar da ağırlıklı olarak nispeten o markaların daha uygun fiyatlı modelleri.

Hiç şüphesiz bunda baş etmen elektrikli otomobilde maksimum yüzde 60 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulanırken içten yanmalı modellerde oranın yüzde 220'ye kadar çıkması ki bu oran üzerinden bir de yüzde 20 Katma Değer Vergisi (KDV) alınıyor. Yani 100 liralık bir araç vergilerle 384 liraya geliyor.

Peki trafikte bu orana tabi olan araçları kimler nasıl kullanıyor? Dikkatli bakın bu araçların birçoğu TR plakaya sahip değil.

Mercedes AMG GT

VERGİDEN KAÇINMAK!

Çok değil 2020 Ocak'ta eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan 7 milyon 925 bin dolarlık bağış için "Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır" ifadelerini kullanmıştı.

Kınık'ın tabiri ile ÖTV'den nasıl kaçınılır sorusunun cevabı ise şöyle...

T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın sitesi üzerindeki bilgilere göre, yurtdışında düşük vergi ile bir araç satın alıp buradan kullanmak isteyenlerin öncelikle Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru son 1 yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunması gerekiyor.

Taşıtın ikamet ettiğiniz yerde adınıza kayıt ve tescil edilmiş olması gerekiyor. Ancak, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler, ikamet yerleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını da getirebiliyorlar.

Bu şartları sağlayanlar yabancı plakalı aracını 2 yıl boyunca Türkiye'de kullanabiliyor.

Bazı ülkelerde sıfır araçlara uygulanan KDV ve ÖTV oranları:

ABD KDV yüzde 3 ÖTV yok

Almanya KDV yüzde 19 ÖTV yok

Bulgaristan KDV yüzde 20 ÖTV yok

Çin KDV yüzde 3 ÖTV yok

İspanya KDV yüzde 21 ÖTV yok

Fransa KDV yüzde 20 ÖTV yok

Yunanistan KDV yüzde 24 ÖTV yok

Irak KDV yüzde 15 ÖTV yok

'Kaçındığım vergi' ile ev alıp vatandaşlık hakkını kolayca elde edebilir miyim diye düşünenler içinse ev alınca vatandaşlık veren bazı Avrupa ülkeleri İrlanda, Malta, Letonya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan. Karadağ ve Makedonya ise Avrupa Birliği’nde yer almayıp Avrupa Kıtası’nda yer alan ve gayrimenkul karşılığı vatandaşlık veren diğer ülkelerden.