Aracıyla TIR'a çarpan genç avukat kurtarılamadı!

3.09.2025 12:01:00
Gaziantep'te, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü avukat Mehmet Ayaz hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Gaziantep-Adana otoyolunun 23'üncü kilometresi İncesi mevkiinde sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Gaziantep Barosuna kayıtlı avukat Mehmet Ayaz (31) yönetimindeki 27 BGN 25 plakalı otomobil, M.E.'nin kullandığı 27 EB 922 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Ayaz ile yanındaki 2 kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale sonrası ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Mehmet Ayaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ayaz'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

