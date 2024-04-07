TIR’larda 200 bin uyuşturucu hap bulundu: 2 şüpheli gözaltına alındı!

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan 2 TIR’da narkotik köpeği ‘Carlos’ ile yapılan aramada 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. TIR şoförleri A.S. ve N.C. gözaltına alındı

DHA
Yayınlanma: 07.04.2024 - 10:51
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘uluslararası uyuşturucu ticareti’ yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada, Macaristan’dan Türkiye’ye gelen 2 TIR’da yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Kapıkule Sınır Kapısı’nda önlem alan ekipler, yurda giriş yapan 2 TIR’da narkotik köpeği ‘Carlos’ ile arama yaptı.

Aramada TIR’ın çekici bölümünde 58 kilo 176 gram gelen 200 bin ecstasy hap ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan uyuşturucu haplarla ilgili TIR’ların Türk şoförleri A.S. ve N.C., gözaltına alındı.


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