İzmir açıklarında 20’si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:14

Güncelleme: 22.02.2024 - 10:14

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Şubat saat 01.05’te, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) tarafından hareketli lastik bot durdurularak ve içerisindeki 20’si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.



Karaya çıkartılan 49 Afganistan, 1 İran asıllı toplam 50 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.