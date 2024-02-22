İzmir açıklarında 20’si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 20’si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:14
İzmir açıklarında 20’si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Şubat saat 01.05’te, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) tarafından hareketli lastik bot durdurularak ve içerisindeki 20’si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan 49 Afganistan, 1 İran asıllı toplam 50 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.


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