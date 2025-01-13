Aranan hükümlü mutfak dolabında yakalandı

Kayseri'de 'Cinsel saldırı' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.A. (35), saklandığı mutfak dolabında yakalandı.

Aranan hükümlü mutfak dolabında yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:56

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Cinsel saldırı' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü, saklandığı mutfak dolabında yakalandı.

Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

 


Etiketler: #Kayseri #hapis #Hapis Cezası

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