FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri yakalandı

Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) soruşturması çerçevesinde örgütte farklı bir isimde kayıtlı olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan eski emniyet amiri yakalanıp tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 10:26
FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri yakalandı
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede örgütün üyesi olan ve toplantılarında yer aldığı tespit edilen örgüt tarafından yapılan kodlamada ise E.A. olarak adı geçen H.H. tespit edildi. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce emniyet amiri rütbesiyle görev yapan eski emniyet personeli H.H. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyette gerekli işlemleri yapılan H.H. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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FETÖ/PDY

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