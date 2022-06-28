Aras: Bodrum’u korumak için sanatla bezememiz lazım

28 Haziran 2022 Salı, 15:51

Bodrum Belediyesi, Frame Bodrum Kültür ve Sanat Merkezi katkıları ve ART Melek girişimleri ile organize edilen Bodrum Atölye Buluşmaları (BAB) bugün sanatseverlere kapılarını açtı. 3 Temmuz’a kadar sürecek olan etkinlikte 50’den fazla Bodrumlu sanatçının resim, heykel, seramik, mozaik, dokuma gibi farklı eserleri sergilenecek.

“SANATSEVERLERİN YAŞADIĞI BİR BODRUM ÇOK GÜZEL OLACAK”

Açılış konuşmasında sanata ve sanatçının önemine değinen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları söyledi:

“Bodrum’u korumak için sanatla bezememiz lazım. Sanatsever insanların yaşadığı bir Bodrum çok daha güzel olacak. Çok daha korunmuş ve kollanmış bir Bodrum olacak. Bu çok önemli, o yüzden sanata ve sanatçılarımıza her zaman destek veriyoruz. Bodrum’da son yıllarda inanılmaz bir atak var bu konuda. Sanatçılarımız zaman ayırıyor, para ayırıyor, emek veriyor. İnanılmaz sanatçılar var Bodrum’da şu an. Onlar da Cevat Şakirlerin, Atilla İlhanların, İlhan Berklerin peşinden gidiyorlar. Bence geleceğimiz çok parlak. Sizler burada oldukça bizler daha güçlü olacağız. Sanatçılarımızla birlikte olmak mutluluk veriyor insana. Ben de öyle hissediyorum. Birdenbire ruhumuz başka yerlere gidiyor, dinleniyor ve yenileniyorsunuz. Bundan sonra da yine Frame gibi daha birçok merkezi, yerel yönetim olarak destekleyerek Bodrum’a kazandıracağız, buna inanıyorum.”

28 Haziran - 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında saat 16.00 - 20.00 arası düzenlenecek Bodrum Atölye Buluşmaları, Bodrum Yarımadasının farklı lokasyonlarındaki atölyelerde 6 gün boyunca sürecek. Atölye gezileri dışında sanat eğitimleri, çocuklar için sanat organizasyonları, sanatçılarla birebir çalışma imkânı, söyleşiler gibi farklı etkinlikler de aynı günler içinde organize edilecek.

Bodrumlu sanatçılar, Bodrum Atölye Buluşmaları günleri boyunca çocuklar ve yetişkinler için ücretsiz etkinlikler de yapacak. Resim ve seramik dersleri, linol baskı atölyeleri, bitkilerle ecoprint çalışması, çocuklarla perspektif pratikleri, aileler için sembol tasarlama gibi kurs kimliğindeki dersler, sanatçılara ait atölyelerde gerçekleşiyor.