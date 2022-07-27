Araştırma: En sık söylenen yalan ‘ben asla yalan söylemem’ oldu
Areda Survey’in bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği ‘’En sık söylenen yalanlar’’ araştırması sonuçlarına göre Türk halkının en çok başvurduğu "beyaz yalan" yüzde 21,1 ile “Ben asla yalan söylemem” oldu.
Araştırma şirketi Areda Survey, 100 katılımcıyla "En sık söylenen yalanlar" araştırması yaptı. Araştırma sonuçlarına göre Türk halkının en çok başvurduğu "beyaz yalan" yüzde 21,1 ile “Ben asla yalan söylemem” oldu.
Araştırmada “En sık başvurduğunuz beyaz yalan hangisi?” sorusuna katılımcıların cevapları şu şekilde oldu:
"Yüzde 21,1 ben asla yalan söylemem",
"Yüzde 16,5 telefonum sessizdeydi",
"Yüzde 12,7 kullanım şartlarını okudum, kabul ediyorum",
"Yüzde 10,3 söyle kızmayacağım",
"Yüzde 9,1 telefonu değiştirdim, numaran kayıtlı değil",
"Yüzde 6,0 iyi derecede İngilizce biliyorum",
"Yüzde 4,5 üzerimde nakit yok",
"Yüzde 4,0 önemli olan ruh güzelliği",
"Yüzde 2,6 önemli olan kazanmak değil yarışmaktı",
"Yüzde 2,6 yok ya ben de yeni gelmiştim zaten",
Araştırma sonuçlarında yanıtların yüzde 10,6'lık kısmı ise "diğer" olarak belirlendi.
METODOLOJİ: Areda Survey tarafından 20 – 25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen yalan araştırmasına bin 100 kişi katıldı. Araştırma kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.
Video Haberler
- Fatih'te 'havuz' patladı: Okul bahçesi göle döndü
- Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti
- Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
- Trafikte tartışma sonrası korku dolu anlar kamerada
- Taksiden silah ve uyuşturucu çıktı
- İlk sonuçlar belli oldu
- Özil'in ayrılırken aldığı para belli oldu!
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda 'Erdoğan'ın Diploması' hareketliliği
- THY'den yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı
- Erdoğan'ın 'terör örgütü' sözlerine sert tepki
- ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’
- 'Yalaka değiliz' diyen Hande Fırat'a: Kendi adına konuş
- 'Bölge daha da riskli' diyerek uyardı
- CHP'den imam Konakçı'ya sert yanıt
- AKP katılmayacak
- Diyanet'in fetvasına tepki yağdı
- Erdoğan imzaladı, yüzde 36 zam geldi