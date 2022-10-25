Araştırma: İstanbulluların yüzde 26,8’i toplu taşımada müzik dinliyor

İstanbul’da yaşayan kişilerin toplu taşıma kullanırken ne ile meşgul olduklarına ilişkin yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 26,8’i yolculuk esnasında müzik dinliyor, yüzde 25,1’i ise kitap okuyor.

DHA
25 Ekim 2022 Salı, 15:20
Araştırma: İstanbulluların yüzde 26,8’i toplu taşımada müzik dinliyor
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Araştırma şirketi Areda Survey, İstanbulluların toplu taşımada geçirdikleri zamanı nasıl değerlendirdiklerini araştırdı.

“Toplu taşımada yolculuk yaparken en çok ne ile meşgul olursunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 26,8’i müzik dinlediğini, yüzde 25,1’i kitap okuduğunu belirtti.

Diğer seçenekler arasında yüzde 17,4 ile telefonda konuşmak, yüzde 15,8 ile uyumak, yüzde 10,7 ile oyun oynamak, yüzde 3,1 ile dizi/film izlemek, yüzde 1 ile ders çalışmak yer aldı. 

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Areda Survey tarafından 21-24 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen toplu taşıma araştırmasına 1100 kişi katıldı. Bu çalışma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

 


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