Toplu taşımada cinsel ilişkiye girdiler, gündem oldular

24 Ekim 2022 Pazartesi, 18:17

İngiltere'nin Wigan kentindeki banliyö treninde cinsel ilişkiye giren çift, İngiltere'de gündem oldu.

Yaş ortalamaları 20 olduğu tahmin edilen çift, trendeki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Toplu taşımada cinsel ilişkiye girilmesi üzerine İngiliz Emniyet Müdürlüğü, çifti yakalamak için düğmeye bastı. 1986'da çıkarılan Kamu Düzeni Yasası'na göre, toplu taşıma, umumi tuvalet ve benzeri kamusal alanlarda cinsel ilişkiye girmek, İngiltere'de yasak.