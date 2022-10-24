Toplu taşımada cinsel ilişkiye girdiler, gündem oldular
İngiltere'de şehir içi tren yolculuğu sırasında cinsel ilişkiye giren bir çift diğer yolcuları şaşkına çevirdi.
İngiltere'nin Wigan kentindeki banliyö treninde cinsel ilişkiye giren çift, İngiltere'de gündem oldu.
Yaş ortalamaları 20 olduğu tahmin edilen çift, trendeki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Toplu taşımada cinsel ilişkiye girilmesi üzerine İngiliz Emniyet Müdürlüğü, çifti yakalamak için düğmeye bastı. 1986'da çıkarılan Kamu Düzeni Yasası'na göre, toplu taşıma, umumi tuvalet ve benzeri kamusal alanlarda cinsel ilişkiye girmek, İngiltere'de yasak.
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- Urfa'ya Nebati operasyonu
- Adana Demirspor yara aldı!
- İşte AKP'nin İstanbul'daki oy oranı
- Seçim öncesi referandum tuzağı
- Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı
- Barış Pehlivan'dan sert yanıt
- İstanbul Barosu'na ilk kadın başkan
- 'Yüksek dozda ilaç kullanıyor'
- İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu