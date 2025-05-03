Arazi kavgası kanlı bitmişti... Soruşturmada yeni gelişme!
Mardin’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından kaçan bir şüpheli yakalandı.
Kızıltepe ilçesine bağlı Ayaz Mahallesi'nde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 25 Temmuz 2024’te çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan şüphelilerin izini süren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş kapsamlı bir operasyon başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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