Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm fabrikasında yangın!

İstanbul, Avcılar’da sabah saatlerinde bir kağıt geri dönüşümü tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 06.08.2023 - 09:44
Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm fabrikasında yangın!
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Yangın, Avcılar Kazım Karabekir Caddesi'nde, sabah 08.00 sıralarında  meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan kağıt geri dönüşümü tesislerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, gökyüzünü dumanla kapladı. İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

CAN KAYBI YOK

İtfaiye ekipleri tesislerin hem ön hem de arka tarafından yangına müdahalede bulundu.Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonrası yangın tamamen söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


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