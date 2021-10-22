Ardahan'da evli olduğu erkek tarafından öldürülen Özlem C.'nin abisi adalet arıyor

22 Ekim 2021 Cuma, 20:46

Özlem C., 27 Eylül'de Ardahan-Çıldır'da evli olduğu erkek Sezgin G. tarafından çocuklarının gözü önünde bıçakla öldürüldü. Şüphelinin, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını belirten Özlem C.'nin ağabeyi Harun K., kız kardeşinin yıllardır maruz bırakıldığı şiddeti, şikayette bulunmalarına rağmen failin tutuklanmamasını ve kardeşi Özlem'in çocuklarının yaşadıklarını, Cumhuriyet.com.tr'ye anlattı.

Kız kardeşinin evlendiği günden beri şiddete maruz bırakıldığını söyleyen Harun K., bu süreci ''Kız kardeşim 18 yıldır evli. 18 yıldır eziyet görüyor. Çocukları için bunları çekti. 'Çocuklar üzülür' dedi. İki kız çocuğu var. Biri 13 yaşında, diğeri 18. Özlem 36 yaşındaydı. Defalarca onları ayırmak istedik. Daha önce uzaklaştırma kararı, darp raporu bile var çıkan. Çocukları da dövüyordu. Boşanma dilekçesi bile verildi. Kız kardeşim çocukları için geri gitti evine. 'Belki düzelir' dedi. Karşı taraf beni mahkemeye verdi. Sürekli dövmeye devam etti.'' cümleleriyle anlattı.

Kardeşi Özlem C.nin öldürülmeden bir gün önce de şiddete maruz bırakıldığını ifade eden Harun K. ile görüşmenin detayları şu şekilde:

-Olay gününden bahseder misiniz?

''Bir gün önceden dövmüş kız kardeşimi. Tartışma devam etmiş. Kız kardeşimin gözü de şişmiş. Tartışırlarken kız kardeşim, bu adamın eline kaşıkla vuruyor. Bu da gidip mutfaktan bıçak alıyor. Çocuklar olayı anlattılar. Kız kardeşimin dövüldüğüne dair bir sürü delil var, çocukların her şeyi anlatmalarına rağmen bu adamı serbest bıraktılar. Kız kardeşimi alıp odaya götürüyor ve evin dış kapısını da kilitliyor. Sürekli dövüyor kız kardeşimi, bunların hepsi otopsi raporunda çıkacaktır. Bıçağı kardeşimin göğsüne saplıyor ve ikinciyi vurmasın diye 18 yaşındaki yeğenim babasını tutmaya çalışıyor. Büyük kızın elini de kesiyor. Çocuklar çırpınıyor ve evden çıkamıyorlar, evin dış kapısı kilitli olduğu için. Evlerinin tam 100 metre ilerisinde sağlık ocağı var. Kapıyı örtüyor ve sağlık ocağına götürmüyor. Abisi ile yengesini arıyor. Yenge Bilge C. bu cinayetin nedenlerinden biridir, cinayeti örtbas etti ve kız kardeşimin çocuklarını tehdit etti. Büyük kız dışarı çıkıyor bir şekilde ve komşular sesi duymaya başlıyor.''



''SAATLERCE CAN ÇEKİŞMİŞ KIZ KARDEŞİM''

''Kız kardeşim bu sırada kan kaybediyor. 16.00 gibi bıçaklanıyor ve 20.00'dan sonra vefat ediyor. Eşi yalandan ambulansı arıyor. Adamın yengesi çocukları tehdit ediyor. 'Babanızı suçlamayın. Babanızı içeri atarlarsa size kim bakacak? Sizi yurtlara verirler' diyor. Yolda ölüyor kız kardeşim ve ambulansa onu öldüren Sezgin C. de biniyor. Saatlerce can çekişmiş kız kardeşim. Bu kasıtlı bir cinayet. Kız kardeşimi hastaneye götürmediler. Çocuklarla konuşana, halıyı saklayana kadar kız kardeşimi niye hastaneye götürmüyorlar?''

''BÜTÜN KÖYLER KARDEŞİME İŞKENCE ETTİĞİNİ BİLİYOR''

-Tutuklama süreci nasıl gerçekleşti?

''Bu adamı serbest bırakıyorlar. Bir gün içeri aldılar, sonra hemen geri bıraktılar. Avukatlar bile şaşırıyor. Daha ne delili bulalım biz? Bu adam eli cebinde geziyor. Burada bir şeyler dönüyor. Örtbas ediyorlar. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Savcı, hakim bizleri hiç dinlemiyor. Katili korurcasına adamı serbest bıraktılar. Sezgin C. de kardeşim için 'kendi kendini bıçakladı' diyor. Cenazeyi, kız kardeşimi bile hastanede bırakıp gitmişler. Sabah ben gittim, cenazeyi aldım ve defnettim. Hemen avukat tutmuşlar. Şimdi kız kardeşim için 'akli dengesi yerinde değil, kendisini bıçakladı' diye iftira atıyorlar. Çıldır'ın bütün köyleri biliyor bu adamın kız kardeşime işkence ettiğini.''