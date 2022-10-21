Ardahan'da merada ceset bulundu
Ardahan'da merada ceset bulundu. Yerde hareketsiz yatan kişi gören yurttaşlar, ekiplere haber verdi. Cesedin kimliği, otopsi ile tespit edilecek.
Ardahan'ın Hanak İlçesi Yamçılı köyü merasında birinin hareketsiz yattığını gören yurttaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemede kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
KAYIP ÇOBAN İDDİASI
Ceset otopsi işlemleri için Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İlçede yaklaşık 3 ay önce çobanlık yaparken kaybolan Erhan Uslusu'ya ait olabileceği belirtilen cesedin kimliği otopsi işlemleriyle tespit edilecek.
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıradaki isim belli oldu
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor
- 'Belli ki söylediklerime mutlu olmamışlar...'
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- AKP'de artçı şok...
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'
- Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi
- CHP'den neden ayrıldığını açıkladı
- Loch Ness canavarının sırrı çözüldü!