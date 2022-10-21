Ardahan'da merada ceset bulundu

Ardahan'da merada ceset bulundu. Yerde hareketsiz yatan kişi gören yurttaşlar, ekiplere haber verdi. Cesedin kimliği, otopsi ile tespit edilecek.

AA
21 Ekim 2022 Cuma, 16:45
Ardahan'da merada ceset bulundu
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Ardahan'ın Hanak İlçesi Yamçılı köyü merasında birinin hareketsiz yattığını gören yurttaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemede kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAYIP ÇOBAN İDDİASI

Ceset otopsi işlemleri için Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlçede yaklaşık 3 ay önce çobanlık yaparken kaybolan Erhan Uslusu'ya ait olabileceği belirtilen cesedin kimliği otopsi işlemleriyle tespit edilecek.



Ardahan ceset

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