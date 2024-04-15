Ardahan’da nehir taştı, ova göle döndü

Ardahan’ın içinden geçip Gürcistan’dan Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri’nin debisi yükseldi, Ardahan Ovası göl oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 09:40
Ardahan’da nehir taştı, ova göle döndü
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Ardahan’da havaların ısınmasıyla birlikte Yalnızçam ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan’ın içinden geçtikten sonra Gürcistan’dan Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri taştı. Nehrin taşmasıyla Ardahan Ovası suyla doldu. 

Kura Nehri’nin taşması sonucu etrafındaki meralar sular altında kalırken, göle dönen ova dron ile görüntülendi. 

Ovanın manzarasını izlemeye gelen Sinan Onay, "Bu yıl Ardahan son 55 yılın en yoğun kar yağışına maruz kaldı. Havaların ısınmasıyla dağlarda ve ovada biriken kar kütleleri de erimeye başladı. Bunun etkisiyle Ardahan içinden geçen Kura Nehri taştı. Şu anda büyük bir gölü andıran görüntüler mevcut. Ardahan hem yaz hem kış hem de bahar aylarında ayrı ayrı bir güzel" dedi. 


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