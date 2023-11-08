Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düştüğü Kars'ta araçlar için battaniyeli önlem!
Kars'ta hava sıcaklığı eksi 6 dereceye düştü; sürücüler don ve buzlanmaya karşı araçlarını korunmak için battaniyeli ya da brandalı önlem aldı.
Kars'ta soğuk hava etkili oldu, termometreler sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. Kar yağışının olmadığı kent merkezinde, yurttaşlar don ve buzlanmaya karşı çeşitli tedbirler aldı.
Kapalı otoparkı olmayan sürücüler, araçlarını korunmak için battaniye ya da branda kullandı.
Özellikle motor ve araç camlarını battaniye ile kapatan sürücüler, soğuk havadan yakındı.
"İŞYERİNİN CAMLARI DONUYOR"
Tarkan Taşkıran, "Havalar artık soğumaya başladı, eksi 6'yı görüyoruz. Bazı araçlar çalışmakta zorluk çekiyor, üzerlerine battaniye atılıyor. Yüksek kesimlere de kar yağmaya başladı. Yavaş yavaş kışımız geliyor. İş yerlerinin de camları buharlaşmadan dolayı donmaya başladı" dedi.
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