Ardahan'da yıldırım can aldı

Ardahan’da düşen yıldırımdan ötürü 1 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren kişinin Caner Topçu (19) isimli bir genç olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 08:56
Ardahan'da yıldırım can aldı
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Edinilen bilgiye göre, Ardahan merkeze bağlı Sulakyurt Köyü’nde tarlada çalışan 19 yaşındaki Caner Topçu’ya yıldırım isabet etti.

Köylülerin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesinin ardından bölgeye Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topçu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Ardahan Yıldırım

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