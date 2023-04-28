Ardahan'da yıldırım can aldı
Ardahan’da düşen yıldırımdan ötürü 1 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren kişinin Caner Topçu (19) isimli bir genç olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Ardahan merkeze bağlı Sulakyurt Köyü’nde tarlada çalışan 19 yaşındaki Caner Topçu’ya yıldırım isabet etti.
Köylülerin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesinin ardından bölgeye Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topçu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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