Arel Üniversitesi'ne ait 3 katlı bina çökmüştü, çevre okullarda ara verilen eğitim başladı

25 Ekim 2022 Salı, 11:24

Küçükçekmece'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında 24 Ekim saat 16.00 sıralarında meydana gelen çökme nedeniyle, Arel Üniversitesi Sefaköy Kampüsü de zarar görmüştü. Çatısı çöken kampüsün yakınında bulunan 6 binadaki 128 dairede yaşayanlar ile bir yurt binasındaki 71 öğrenci tahliye edilmişti.

Çökmenin meydana geldiği alana yakın bir sokakta bulunan Mustafa Kemal Paşa ilkokulu ve ortaokulu da tedbir amacıyla eğitime ara vermişti. Bugün okullar eğitime başladı.

Çocuğunu okula getiren Meryem Kaygusuz, tedirginliklerinin devam ettiğini belirterek, "Yoğun güvenlik önlemleri alınmış ara sokaklarda. İkitelli'den okula geldik. Trafik de biraz yoğun durumda. Okullar dün kapalıydı. Okul müdürümüz sorun olmadığını belirttiği için, bizler de öğrencilerimizi okula getirdik" dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Üniversite kampüsünün temelinde ise dolgu çalışmaları devam ediyor. İnşaat alanında çok sayıda hafriyat kamyonunun temele toprak döktüğü gözlendi. Çalışmalar devam ederken, Küçükçekmece'den Avcılar istikameti D 100 Karayolu'na bağlanan Şehit Özgür Güven Caddesi trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, araç sürücülerini alternatif yollara yönlendiriyor. Bazı sokaklar ise güvenlik amacıyla araç girişine kapatıldı. Tahliye edilen 6 bina ve 1 yurt ise boş durumda tutuluyor.