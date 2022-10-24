Arel Üniversitesi'ndeki çökmeyle ilgili soruşturma başlatıldı
Arel Üniversitesi Sefaköy kampüsünde dün meydana gelen çökmeyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Sefaköy'de bulunan Arel Üniversitesi’nin bitişiğindeki bir konut inşaatında dün saat 16.00 sıralarında istinat duvarının çökmesi, üniversite binasında da göçüğe neden oldu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla alakalı bir basın açıklaması paylaştı.
İlk tespitlere göre herhangi bir yaralı veya can kaybının bulunmadığının belirtildiği açıklamada cumhuriyet başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle devam ettiği bilgisine yer verildi.
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