Arel Üniversitesi nerededir? Arel Üniversitesi'nin binası neden çöktü?

24 Ekim 2022 Pazartesi, 11:10

İstanbul'da bulunan Arel Üniversitesi'nin 3 katlı binası çöktü, üniversitenin ana binasında da büyük hasar oluştu.

AREL ÜNİVERSİTESİ NEREDEDİR?

Arel Üniversitesi, İstanbul Küçükçekmece'ye bağlı Sefaköy'de Gültepe Mahallesi Halkalı Caddesi'nde bulunuyor.

AREL ÜNİVERSİTESİ KİMİN?

İstanbul Arel Üniversitesi, Kemal Gözükara eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 5656 sayılı Yasa ile kurulan, 18 Mayıs 2007 tarihli ve 26526 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak kuruluşunu tamamlayan, Yükseköğretim Yasası çerçevesinde kamu tüzel kişiliği, mali ve idari özerkliği olan vakıf üniversitesidir.

AREL ÜNİVERSİTESİ'NİN BİNASI NEDEN ÇÖKTÜ?

Sefaköy Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi'nde bulunan bir konut şantiyesinde zemini güçlendirmek için uygulanan fora kazıkları patlarken çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle şantiye sahasının yanındaki özel İstanbul Arel Üniversitesinin 3 katlı binası yıkıldı, üniversitenin ana binasında da hasar meydana geldi.

İhbar üzerine gelen itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri bölgede çalışma başlattı.

AFAD ekipleri, şantiye sahası çevresindeki diğer bina ve apartmanların etkilenip etkilenmediğine yönelik inceleme yaptı. İncelemelerin ardından güvenlik amaçlı çökmenin etrafındaki, 71 öğrencinin kaldığı yurt ile 128 dairenin bulunduğu 5 apartman tahliye edildi.

Apartmanlardan tahliye edilen bazı vatandaşlar akrabalarının yanına giderken, kalacak yeri bulunmayanlar otobüslerle kalacakları otellere götürüldü.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Küçükçekmece Kaymakamlığından da yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, dün saat 16.30 sularında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaatın temelinde bulunan fore kazıklarının olağan dışı hareketliliğinin tespit edildiği belirtildi.





İlgili kurumların teknik ekiplerinin inşaat mahalline sevk edilerek, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alındığı aktarılan açıklamada, "2019 yılında bir inşaat firması tarafından başlatılan konut projesi şantiye alanının yanında bulunan İstanbul Arel Üniversitesi binası tahliye edilmiştir. Belirtilen alanda saat 23.15 sularında fore kazıklarının çökmesi sonucu İstanbul Arel Üniversitesi binasının bir kısmı çökmüş ve bina kullanılamaz hale gelmiştir. Kaymakamlığımız Kriz Merkezi tarafından, şantiye alanına komşu 5 apartman ve 1 yurt binası olmak üzere toplam 6 bina tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen binalardaki 128 hanede ikamet eden vatandaşlarımız ile yurtta kalan 71 öğrencimiz ilçemizde bulunan otel ve misafirhanelere yerleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



