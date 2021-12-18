Arıcı barakasında şüpheli ölüm: Savcı otopsi istedi
Aydın'ın Sultanhisar ilçesine Bağlı Atça mahallesi yakınlarında ailesi ile birlikte arıcılık yapan 23 yaşındaki Yiğithan Artık, ağzından ve burnu ve kulaklarından kanamalı vaziyette baygın halde bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken, durumu şüpheli bulan Cumhuriyet Savcısı Yiğithan'ın cesedi otopsiye aldı.
Atça Mahallesi yakınlarındaki bir arılıkta geceyarısı meydana gelen olayda, Yiğithan Artık'tan (23) bir süre haber alınamadı. Şahsın sağlık durumundan şüphe eden vatandaşlar arılığı kontrol etmek için gittiklerinde barakanın içerisinde Artık'ı yerde ağzı, kulakları ve burnundan kan gelmiş bir şekilde hareketsiz yatarken buldular.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzere bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Şahsın ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.
Yiğithan Arık (23)
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