Arıcı barakasında şüpheli ölüm: Savcı otopsi istedi

18 Aralık 2021 Cumartesi, 11:48

Atça Mahallesi yakınlarındaki bir arılıkta geceyarısı meydana gelen olayda, Yiğithan Artık'tan (23) bir süre haber alınamadı. Şahsın sağlık durumundan şüphe eden vatandaşlar arılığı kontrol etmek için gittiklerinde barakanın içerisinde Artık'ı yerde ağzı, kulakları ve burnundan kan gelmiş bir şekilde hareketsiz yatarken buldular.



112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzere bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şahsın ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.



Yiğithan Arık (23)