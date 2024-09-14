Arif Güran'ın video görüntüleri ortaya çıktı: 'Gelip öcünü benden alsaydı'
Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın yaptığı bir sohbette kendisine, "Abi o çocuğun yeri mezar değil, o çocuğun yeri şu an da okul" denildiği baba Güran'ın ise "İşte ciğersiz olduğu için gelip beni öldürseydiler. Gelip öcünü benden alsaydı" dediği ortaya çıktı.
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Narin'in babası Arif Güran'ın, masada 2 kişiyle sohbet ederken kamerayı fark etmediği öne sürüldü. Kişilerden birinin iş insanı Ferit Kaya olduğu öğrenildi.
Güran şunları söylüyor:
"Akraba olmuşuz, dayı yeğen olmuşuz. Dayı yeğen olduğu zaman, biri dayımdır, biri öz yeğenimdir."
Bu zamana kadar 'amca' üzerinden ilerleyen cinayet soruşturmasında baba Arif Güran'ın "Dayı-yeğen olmuşuz" ifadeleri ise dikkat çekti.
"BENİ ÖLDÜRSEYDİLER"
Kayda alınan görüşmenin sonunda babanın karşısında oturan Ferit Kaya, Narin'in cinayeti üzerine, "Abi o çocuğun yeri mezar değil, o çocuğun yeri şu an okul. Böyle bir şey yok. 8 yaşındaki bir çocuktan" dediği anda baba Arif Güran şöyle yanıtlıyor:
"İşte ciğersiz olduğu için gelip beni öldürseydiler. Gelip öcünü benden alsaydılar."
Baba Arif Güran'ın video görüntüleri ortaya çıktı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 14, 2024
Ferit Kaya: Abi o çocuğun yeri mezar değil, o çocuğun yeri şu an okul. Böyle bir şey yok. 8 yaşındaki bir çocuktan...
Arif Güran: İşte ciğersiz olduğu için gelip beni öldürseydiler. Gelip öcünü benden alsaydılar
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