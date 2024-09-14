Arif Güran'ın video görüntüleri ortaya çıktı: 'Gelip öcünü benden alsaydı'

Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın yaptığı bir sohbette kendisine, "Abi o çocuğun yeri mezar değil, o çocuğun yeri şu an da okul" denildiği baba Güran'ın ise "İşte ciğersiz olduğu için gelip beni öldürseydiler. Gelip öcünü benden alsaydı" dediği ortaya çıktı.

Arif Güran'ın video görüntüleri ortaya çıktı: 'Gelip öcünü benden alsaydı'
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DHA
Yayınlanma: 14.09.2024 - 19:23

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin'in babası Arif Güran'ın, masada 2 kişiyle sohbet ederken kamerayı fark etmediği öne sürüldü. Kişilerden birinin iş insanı Ferit Kaya olduğu öğrenildi.

Güran şunları söylüyor:

"Akraba olmuşuz, dayı yeğen olmuşuz. Dayı yeğen olduğu zaman, biri dayımdır, biri öz yeğenimdir."

Bu zamana kadar 'amca' üzerinden ilerleyen cinayet soruşturmasında baba Arif Güran'ın "Dayı-yeğen olmuşuz" ifadeleri ise dikkat çekti.

"BENİ ÖLDÜRSEYDİLER"

Kayda alınan görüşmenin sonunda babanın karşısında oturan Ferit Kaya, Narin'in cinayeti üzerine, "Abi o çocuğun yeri mezar değil, o çocuğun yeri şu an okul. Böyle bir şey yok. 8 yaşındaki bir çocuktan" dediği anda baba Arif Güran şöyle yanıtlıyor:

"İşte ciğersiz olduğu için gelip beni öldürseydiler. Gelip öcünü benden alsaydılar."


Etiketler: #diyarbakır #Narin Güran #Baba

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