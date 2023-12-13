Arkadaşını kazara öldürmüştü... Cezası belli oldu!

Yayınlanma: 13.12.2023 - 11:02

Güncelleme: 13.12.2023 - 11:02

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.B. ile maktul Yaşar Çakır'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık İ.B.'nin "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, olayın bilinçli taksirle gerçekleşmesi nedeniyle cezanın artırılması talep etti.

CEZADA İNDİRİME GİDİLMEDİ

Son sözü sorulan sanık İ.B., önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, maktul ile aralarında husumet olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanığı önce "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 5 yıl hapse çarptırdı. Heyet, daha sonra olayın "bilinçli taksirle" gerçekleşmesi nedeniyle cezayı 7 yıla çıkardı ve verilen cezada herhangi bir indirime gitmedi.

NE OLMUŞTU?

Yeşil Sanayi Sitesi 5069 Sokak'taki otomobil bakım servisinde, 23 Haziran'da, İ.B.'nin (37) kontrol ettiği tüfeğin kazara ateş alması sonucu Yaşar Çakır (22) ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.