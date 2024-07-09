Arkadaşını sandalye üzerinde ölü buldu!

Antalya'da kamp çadırında kalan eski TIR şoförü Cemil Çelik (61) arkadaşı tarafından sandalye üzerinde ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 11:23
Arkadaşını sandalye üzerinde ölü buldu!
Abone Ol google-news

Cemil Çelik, arkadaşı Abdurrahman K.'nin Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı'na koyduğu karavanın yakınındaki yeşillik alana kurduğu kamp çadırında kalmaya başladı. İddiaya göre, Cemil Çelik ile arkadaşı Abdurrahman K., gece saatlerinde karavanın önünde beraber alkollü içki içti.

Bir süre sonra Abdurrahman K. uyumak için karavana gideceğini belirtirken, Cemil Çelik oturmaya devam edeceğini söyledi.

ÖLÜ BULUNDU

Sabah saatlerinde karavandan çıkan Abdurrahman K., arkadaşı Çelik'in sandalyede hareketsiz halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibi tarafından ölümün şüpheli görülmesi üzerine, olay yerine savcı ile olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Cemil Çelik'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, karavan sahibi Abdurrahman K.'nin ifadesine başvurdu. Babasının ölüm haberini alan Cemil Çelik'in oğlunun ise büyük üzüntü yaşadığı görüldü.


Antalya haberleri ölü bulundu haberleri çadır haberleri sandalye haberleri

İlgili Haberler

Batman'da kendisinden haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu

Batman'da kendisinden haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu
Teknesinde yaşayan adam ölü bulundu

Teknesinde yaşayan adam ölü bulundu
Kızıltepe’de şüpheli ölüm: Aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Kızıltepe’de şüpheli ölüm: Aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler