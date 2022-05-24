Arkadaşlarını öldürüp, intihar süsü verdiler

24 Mayıs 2022 Salı, 13:17

Konya'da meydana gelen olayda 20 yaşındaki Kübra Nur D., polis ekiplerine ulaşarak arkadaşı 32 yaşındaki Mehmet Küpeli'nin intihar ettiğini söyledi.

İhbar üzerine eve gelen ekipler, Mehmet Küpeli’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay anında evde olan Kübra Nur D.'nin ilk ifadesinde Mehmet Küpeli, arkadaşları Adem S. ve İbrahim A. dışarıdayken tartıştıklarını ve Mehmet Küpeli'nin tüfeği başına dayayarak intihar ettiğini ve korktuğu için arkadaşları Adem S. ve İbrahim A.’yı arayıp haber verdiği şeklinde söylediği öğrenildi.

"İNTİHAR DEĞİL, CİNAYET"

Olayın cinayet olabileceğinden şüphelenen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri araştırmayı derinleştirdi. Tekrar ifadesine başvurulan Kübra Nur D. 'Olayın intihar değil, cinayet' olduğunu itiraf etti. O an evde 4 kişi olduklarını ve Adem S.‘nin tüfekle Mehmet Küpeli'yi öldürdüğünü, İbrahim A. ile de olaya intihar süsü verdiklerini anlattı.

Olay anından sonra ise telefon kayıtlarına geçmesi için şahısların markete gittiğini ve bir süre sonra da Adem S. ve İbrahim A.’yi arayarak Mehmet Küpeli’nin intihar ettiğini söylediğini ifade etti.

Cinayet Büro ekipleri şüphelilerin iş yerlerine yaptıkları operasyonla Adem S., İbrahim A. ve olayı itiraf eden Kübra Nur D.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



