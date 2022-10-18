Arkadaşlarını topladı, hastane çalışanını darbettiler

Edinilen bilgiye göre; Yozgat Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tıbbi sekreter olarak çalışan Mehmet Küçük ile A.I.Ç. (27) arasında kimlik bildirme nedeniyle dün akşam hastanede sözlü tartışma çıktı. Hastane güvenlik görevlileri A.I.Ç.’yi olay yerinden uzaklaştırırken, Mehmet Küçük de mola için ayrıldı. Acil giriş kısmında N.D. (18), A.I.Ç. ve S.G. (22) ile karşılaşan Mehmet Küçük ile taraflar konuştukları sırada S.G., Mehmet Küçük’e yumruk attı. Küçük de kendisini savunurken karşılıklı yumruklaşmalar yaşandı.



Darp edilen sağlık çalışanı Mehmet Küçük “basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek” yaralanma raporu aldı. Olayın ardından şüpheliler S.G., N.D., A.I.Ç. ve Ş.Ç gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

"SİSTEMİN AKSAKLIĞINDAN SAĞLIK ÇALIŞANI SORUMLU DEĞİLDİR"

Sağlık sekreterinin saldırıya uğraması nedeniyle Öz Sağlık İş Sendikası, Tabipler Odası, Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen, Ses Sendikası ve Genel İş Sendikası tarafından dün akşam hastanede ortak basın açıklaması ile saldırı protesto edildi. Hastanenin poliklinikler bölümünde gerçekleştirilen açıklamada yapılan saldırı eşkıyalık olarak değerlendirildi. Doktor, hemşire, güvenlik, sekreter, temizlik ve klinik çalışanlarının zaman zaman ölümle sonuçlanan şiddete maruz kaldıklarının belirtildiği açıklamada, hastane görevlilerinin amacının sadece hastaya hizmet olduğu, hastanın gerek hayata döndürülmesi gerekse sağlığını yerine getirmek için çabalandığı kaydedildi.

Sistemin aksaklıklarından sağlık çalışanlarının sorumlu olmadığının vurgulandığı açıklamada, “Sağlıkçıya şiddet sizin sorununuzun çözümü olmayacaktır. Biz sağlık çalışanları olarak yetkililerden sesimize kulak vermelerini toplumumuzda giderek artan şiddeti ortadan kaldıracak önlemlerin bir an önce alınmasını sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili yasal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesini istiyoruz” denildi.