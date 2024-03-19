Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda seferler yarın başlıyor

Halkalı - İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı etabının açılış töreni bugün düzenlendi.

AA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 16:44
Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda seferler yarın başlıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattının açılış töreninde konuşma yaptı. Uraloğlu, metro hattında ulaşımın 31 Mart Pazar gününe kadar ücretsiz olacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu açılış öncesinde hattın kontrol merkezinde incelemelerde bulunurken açılışın ardından ilk sürüşü gerçekleştirdi.

HANGİ DURAKLAR VAR?

Arnavutköy-İstanbul havalimanı metro hattı; Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere dört istasyondan meydana geliyor.

Arnavutköy'deki duraktan sonraki istasyon ise ilçeye bağlı Taşoluk Mahallesi'nde olacak.

Bu durağın ardından ise İstanbul Havalimanı Kargo istasyonu gelecek.

İstanbul Havalimanı Terminal durağı ise bu hattın son durağı olacak.


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