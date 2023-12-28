Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu
İstanbul'da 11 yaşındaki Efe Özçelik, babasının tabancasıyla başından vurulmuş halde evinde ölü bulundu. Baba ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, Özçelik'in ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından belirlenecek.
İstanbul Arnavutköy'de saat 19.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında 11 yaşındaki Efe Özçelik, babasına ait olduğu öğrenilen tabanca ile, ensesinden vurularak öldürülmüş halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri Özçelik'in öldüğünü belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Özçelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Baba Özçelik ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken 11 yaşındaki Efe Özçelik'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.
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