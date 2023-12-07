Hastane bahçesinde cinayet: Alnından vurulmuş halde bulundu!
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan hastanenin bahçesinde Sinan Doğan adlı şahıs alnından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi üzerinde bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ait otopark bahçesinde meydana geldi.
ALNINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Edinilen bilgiye göre, silah sesini duyan hastane güvenlikleri, sesin olduğu bölgeye doğru koştu. Olay yerine giden güvenlikler, alnından vurulmuş bir erkek şahıs gördü. Hemen sağlıkçılara haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Ekiplerin yaptığı incelemeler sonrasında maktul, hastane morguna kaldırıldı. Şahsın üzerinde darp izleri olduğu ve isminin Sinan Doğan olduğu öğrenildi.
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